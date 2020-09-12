Футболисты сказали, что не могут молчать, когда сотрудники правоохранительных органов бьют людей. «Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит, хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен. И призываем: остановите насилие!» — говорится в видео.

Почти сто белорусских футболистов записали видео, в котором осудили насилие силовиков по отношению к мирным протестующим.

Участники видео напомнили, что белорусский народ имеет права, закрепленные в Конституции: «Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, унижающему его достоинство обращению. Мы за правду, справедливость и свободу! Мы против насилия!».

Сегодня в Беларуси, как и в предыдущие субботы, проходит женский марш. Силовики жестко задерживают его участниц, демонстрантки получают травмы. На момент публикации новости, белорусские СМИ сообщают о десятках задержанных.