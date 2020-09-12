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Во Владимире пропали 15 наблюдателей на выборах от «Справедливой России»

Анастасия Цой
Сегодня в 16:28

Во Владимире пропали 15 наблюдателей на выборах от «Справедливой России». Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на кандидата в депутаты городской думы Дениса Найденова.

Найденов рассказал, что наблюдателей задержали в четверг, 10 сентября. Тогда их около трех часов удерживали и обыскивали, однако потом отпустили. На следующий день, в пятницу, они отработали на участках, а вечером собрались в кафе. Около часа ночи один из них написал, что к ним подъехала полицейская машина. После этого никто из них не выходил на связь, местонахождение наблюдателей неизвестно.

«Я написал заявление в полицию о пропаже людей, лично проверил изолятор временного содержания — людей там нет. Я объезжаю все отделы полиции в городе. Фактически сорвана работа, у меня не осталось ни одного наблюдателя», — рассказывает Найденов.

«Открытка» сообщает, что на три избирательных участка в городе не пускают журналистов.

Завтра, 13 сентября, в России — Единый день голосования. Однако голосовать можно было и вчера, и сегодня. В июле Владимир Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней.

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