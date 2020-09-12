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Появился сайт, на котором можно послушать, как звучат леса по всему миру

Анастасия Цой
Сегодня в 14:15

Появился сайт Sounds of the Forest, на котором можно послушать, как звучат леса по всему миру. «Мы собираем звуки лесов со всего мира и создаем звуковую карту», — говорится на сайте.

Чтобы послушать запись того или иного леса, нужно нажать на желтый кружок на интерактивной карте. Аудиофайл запустится через платформу Soundcloud. Архив можно пополнять самостоятельно, для этого требуется заполнить специальную форму. Пока на сайте есть только два леса из России: лес в деревне Верхнее Косьмово Калужской области и Чернявский лес в Перми.

Лес в России
Лес в Финляндии
Лес в Германии
Лес в Австралии

Проект запустили участники семейного фестиваля Timber Festival, который проходит каждый июль в лесах Великобритании. В этом году мероприятие отменили из‑за пандемии коронавируса, и организаторы решили хотя бы частично перенести леса в онлайн.

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