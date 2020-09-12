В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Сергея Фургала. Ее впервые пытались согласовать

Сегодня, 12 сентября, в Хабаровске прошла очередная акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Протестующие прошли маршем по центральным улицам города, а затем провели митинг перед зданием областной администрации.

Власти сообщили, что в митинге участвовало около 700 человек. По независимым подсчетам, участников было намного больше — от пяти до девяти тысяч человек. О задержаниях протестующих не сообщается.