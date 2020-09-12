В России за сутки выявили 5488 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 5488 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Воронежской и Ульяновской областях, в Ставропольском и Красноярском краях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 057 362, из них более 873 тыс. выздоровели, 18 484 умерли. За последние сутки вылечились 5428 человек, умерли 119 пациентов.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 28,4 млн человек, 915 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,4 млн), на втором — Индия (4,6 млн), на третьем — Бразилия (4,2 млн).