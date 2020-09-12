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«Чудо-женщина 1984» встретится в прокате с «Дюной». Оба фильма выйдут под Рождество

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:41

Киностудия Warner Bros. снова перенесла релиз фильма «Чудо-женщина 1984», сообщил Business Insider. Теперь премьера картины назначена на 25 декабря.

При этом неделей ранее, 18 декабря, в прокат выйдет другой фильм студии — «Дюна» режиссера Дени Вильнева. По мнению Warner Bros., на рынке найдется место для обоих лент. К тому же в компании надеются, что к декабрю в США откроются кинотеатры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

«Поскольку я знаю, как важно показать этот фильм вам на большом экране, когда все мы сможем посмотреть его вместе, я надеюсь, что вы не будете против подождать еще немного», — прокомментировала перенос премьеры режиссер «Чудо-женщины 1984» Патти Дженкинс.

Изначально «Чудо-женщина 1984» должна была выйти в прокат 5 июня, но релиз сначала перенесли на 14 августа, а затем — на осень, на 1 октября. Таким образом, премьеру картины переносят уже в третий раз. Трейлер ленты можно посмотреть здесь, а промо-изображения к картине — здесь.

В начале недели также вышел первый трейлер экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина рассказывает о молодом аристократе из будущего, в распоряжение семьи которого попадает планета, где добывают самое ценное вещество во Вселенной — спайс.

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