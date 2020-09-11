В Якутии обнаружили новый подвид арктических бабочек

Ученые Алтайского государственного университета и Зоологического института РАН обнаружили в Якутии новый подвид арктических бабочек, пишет ТАСС со ссылкой на профессора АлтГУ Романа Яковлева.

По словам ученого, находка — сенсационна, поскольку пойманная в Арктике бабочка относится к, как считалось, хорошо изученной группе. Новые бабочки внешне похожи на редких заполярных бабочек из семейства парусников, но обнаруженный подвид крупнее и имеет более продолговатые крылья с красными штрихами.

«Во время экспедиции на северо-восток Якутии обнаружен новый подвид аполлонов арктических. <…> Новая бабочка поймана за Полярным кругом и высоко в горах на высоте 1,4 тыс. метров над уровнем моря, это огромная высота для тех широт — там фактически нет растительности, одни камни», — рассказал ученый.

Подвид найденных бабочек назвали Parnassius arcticus arbugaevi в честь директора эколого-этнографического комплекса «Чочур Муран» Германа Арбугаева, который помогал российским биологам изучать этих насекомых.

Ранее ученые из Британской антарктической службы сообщали, что морской лед в Арктике может исчезнуть уже к 2035 году.