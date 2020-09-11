Apple удалит приложения ВГТРК, «России сегодня» и НТВ из украинского App Store по требованию СБУ

Apple удалит из украинского App Store приложения российских СМИ — телеканала «Россия 1», радиостанции «Вести FM», сайтов «Вести.ру», «Россия. Телевидение и радио», телеканалов НТВ, а также приложений холдинга «Россия сегодня».

Американский техногигант уже сообщил о своем решении холдингам ВГТРК и «Россия сегодня», а также руководству НТВ. Поводом для этого стало требование службы безопасности Украины.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Apple уже удалила приложения. Однако в компании заявили, что пока это еще не сделали, а только «уведомили российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложили обратиться к ним напрямую».

Как уточняется в заявлении Apple, удаление происходит «в рамках борьбы с российскими СМИ и соцсетями в Украине — она началась еще при Порошенко и продолжается при Зеленском». В российской Госдуме происходящее назвали актом цензуры.

«Это очевидная цензура, политически мотивированная, демонстрирующая, что крупнейшие западные IT-компании, к сожалению, выступают в качестве определенной обслуживающей политической силы», — заявил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Вещание телеканалов «Россия 24» (ВГТРК) и RT («Россия сегодня»), наряду с «Первым каналом», «Звездой», «Рен-тв», «Ртр-планетой», Life News и другими запрещено в Украине с 2014 года. Кроме того, под санкциями находятся многие руководители российских медиа — например, главный редактор RT Маргарита Симоньян и главред «Российской газеты» Владислав Фронин.