Главред «России 24» пожелал башням-близнецам «гореть к ****». Так он поздравил друга

Главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов, поздравляя с днем рождения своего друга, ведущего Ивана Князева, пожелал нью-йоркским башням-близнецам, разрушенным в результате теракта 11 сентября 2001 года, «всегда гореть к ****». На это обратил внимание телеграм-канал «Медиакиллер».

«Вано, с днем рождения тебя! И пусть Всемирный торговый центр горит к **** в этот день всегда! Обнимаю», — написал Бекасов. «Спасибо, старый», — ответил ему Князев. На данный момент пост недоступен.

Бекасов пока не прокомментировал значение данного сообщения. На странице Князева также нет комментариев о публикации главного редактора «России 24».

Евгений Бекасов был назначен на должность главного редактора телеканала «Россия 24» в 2012 году. За годы карьеры он участвовал в работе ряда российских каналов.

Во время терактов 11 сентября 2001 года в США погибли около 3 тысяч человек, а еще свыше 6 тыс. были ранены. В этот день члены террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России — Прим. ред.) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них врезались в здания Всемирного торгового центра — один самолет в южную, а другой в северную. Третий самолет был направлен в сторону Пентагона, а четвертый упал в поле в штате Пенсильвания.