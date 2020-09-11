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Бесплатный общественный транспорт к 2035 году, новый альбом ЛСП и другие новости дня 20:49 Дайджест
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В 2020 году виниловые пластинки обогнали по продажам CD. Впервые с восьмидесятых! 18:18
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Бесплатный общественный транспорт к 2035 году, новый альбом ЛСП и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:49

Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным к 2035 году. Платить за это придется автомобилистам: с 2025 года планируют сделать платным проезд по дорогам регионального значения, а с 2035-го — и по городским.

Генпрокуратура Берлина заявила, что может передать России данные о состоянии здоровья Алексея Навального только с его согласия. Других деталей в прокуратуре пока не уточнили.

В России за сутки выявили 5504 пациента с COVID-19. Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников призвал россиян радоваться росту ежесуточного числа заразившихся. По его словам, благодаря этому будет быстрее достигнут популяционный иммунитет.

Почти половина россиян не собирается прививаться от коронавируса ни российской, ни иностранной вакциной. Из них половина — ярые противники прививок, а оставшиеся будут следить за вакцинацией, чтобы понять, насколько она безопасна.

МВД предложило обязать мигрантов сдавать отпечатки пальцев, получать электронные ID и проходить осмотр у врача. Обещают и послабления: иностранцы смогут менять цель визита в Россию не только на границе, но и внутри страны.

Венгрия, Польша, Словакия и Чехия хотят ввести безвизовый режим для белорусов. Кроме того, народу Беларуси предложат проект экономического сотрудничества.

Максим Галкин опубликовал пародию на разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ролике белорусский президент заявляет, что перехватил еще несколько переговоров, в том числе Ангелы Меркель и работников пиццерии.

Папа римский Франциск назвал удовольствие от еды и секса «божественными». «Удовольствие от еды поддерживает наше здоровье благодаря аппетиту, так же как и удовольствие от секса делает любовь прекраснее и помогает сохранять вид», — заявил понтифик.

Российский фильм «Китобой» Филиппа Юрьева победил в независимой программе «Дни Венеции» Венецианского кинофестиваля. Фильм рассказывает о 15-летнем чукотском охотнике, чья жизнь сильно меняется с появлением в поселке интернета.

Как всегда, в пятницу много музыкальных релизов. Новые альбомы появились у Мэрилина Мэнсона, ЛСП, Doves и (неожиданно!) у Жанны Агузаровой. The Cure работу над новой пластинкой уже закончили, но когда она выйдет, пока неизвестно.

Рэпер Хаски в новом (втором за две недели) треке мечтает о бесконечном запасе пуль, а Николай Комягин воспроизводит звуки петуха в свежем сингле Shortparis.

18 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen пройдет премьера вестерна Келли Рейхардт «Первая корова». Это история о поваре-американце Куки и предприимчивом китайском мигранте Кин Лу, которые пытаются выжить в американской глубинке XIX века. Билеты на сеанс можно купить здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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