Петербургские вечеринки и улицы в совместном клипе «Пасоша» и «Увулы»

Москвичи «Пасош» объединились с петербуржцами «Увула» для записи совместного альбома, первый сингл с него — «Искать себя» — уже доступен на ютьюбе, а сама пластинка под названием «Возврашаюсь домой» увидит свет 18 сентября.

В клипе, записанном, как и весь альбом, в Петербурге, — кадры улиц и дворов, настоящих петербургских вечеринок, узнаваемых мест: Новой Голландии, Фонтанки и Финского залива.