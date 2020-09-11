Петербургские вечеринки и улицы в совместном клипе «Пасоша» и «Увулы»

Москвичи «Пасош» объединились с петербуржцами «Увула» для записи совместного альбома, первый сингл с него — «Искать себя» — уже доступен на ютьюбе, а сама пластинка под названием «Возврашаюсь домой» увидит свет 18 сентября.
В клипе, записанном, как и весь альбом, в Петербурге, — кадры улиц и дворов, настоящих петербургских вечеринок, узнаваемых мест: Новой Голландии, Фонтанки и Финского залива.
Как рассказал «Собаке» гитарист «Пасоша» Кирилл Городний, идея объединить две группы зародилась еще в феврале — в виде желания «как‑нибудь встретиться вдвоем, поджемить, может быть, придумать что‑то вместе» с солистом «Увулы» Алексеем Августовским. В апреле, в разгар пандемии, на одном из онлайн-концертов музыканты увиделись и продолжили обсуждать совместную работу.