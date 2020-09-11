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Арт-директор Balenciaga Демна Гвасалия стал новым куратором Apple Music

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:45

Арт-директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия стал новым куратором стримингового сервиса Apple Music. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Apple.

Гвасалия выбрал артистов, которые создадут свои плейлисты на платформе. Они будут доступны на кураторской странице Balenciaga. Кроме того, дизайнер составил свой собственный 13-часовой плейлист, в который вошли в том числе треки Земфиры, групп «Агата Кристи», «Кино», «Мумий Тролль» и Аллы Пугачевой.

«Для запуска проекта я решил выпустить собственный плейлист, в него вошли несколько любимых треков, которые я слушаю каждый день. Этот плейлист представляет собой некое музыкальное введение и отражение меня самого. Именно поэтому он называется «Здравствуйте, меня зовут Демна», — рассказал дизайнер.

Год назад Демна Гвасалия покинул пост креативного директора бренда Vetements, который он вместе со своим братом создал в 2014 году. Вскоре он создал для Balenciaga оригинальный рекламный видеоролик, стилизованный под постапокалиптический выпуск новостей. А после выпустил мини-коллекцию, вдохновленную Mastercard.

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