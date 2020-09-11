Группа «Влажность» представила сингл «Никуда не надо сегодня»

Сингл написал фронтмен коллектива Никита Соколов . «Мне ничего не нужно сегодня, нет, кроме веревки и люстры», — поет Соколов. Музыканты записали трек на лейбле «Зло».

Московская панк-рок-группа «Влажность» представила новый сингл «Никуда не надо сегодня». Песню можно послушать на всех музыкальных платформах.

Послушать живое исполнение нового сингла можно будет на концертах в Москве и Петербурге. «Идеальная рок-группа 2020 года», по мнению музыкального редактора «Афиши Daily» Николая Овчинникова, выступит в петербургской «Ласточке» 20 сентября и в московских «16 тоннах» 24 сентября.

Недавно «Влажность» выпустила на «Афише Daily» еще одну новую песню, точнее — «песню, которой не существует».