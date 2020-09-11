Ученые: алкоголь притупляет эмпатию

Ученые из британского Университета Сассекса узнали, что людям с алкогольной зависимостью значительно сложнее проявлять эмпатию. Об этом пишет ScienceDaily.

Согласно исследованию британских специалистов, у злоупотребляющих алкоголем людей появляется обширная дисфункция головного мозга — гораздо большая, чем предполагалось до этого. Из‑за нее алкоголикам приходится прикладывать гораздо больше усилий для того, чтобы проявлять сострадание, чем другим людям.

В исследовании принял участие 71 человек из Франции и Великобритании. Активность мозга каждого участника наблюдали при помощи фМРТ-сканеров. Половина испытуемых ранее пила алкоголь, у другой половины алкогольной зависимости не было. Во время эксперимента в трезвом состоянии находились все участники.

Всем испытуемым показывали картинки с травмированными конечностями и предлагали представить, что это части их тела или другого человека. Также они должны были описать болезненные ощущения, возникающие при просмотре изображений.

Выяснилось, что алкозависимым участникам эксперимента требовалось больше времени на эмоциональную реакцию. Сканирование показало, что их мозгу нужно было работать усерднее и использовать большие нейронные ресурсы, чем у непьющих, чтобы испытать сострадание и дать оценку боли другого человека.

При этом, когда пьющих участников эксперимента попросили представить себе травмированную часть тела на картинке как свою собственную, их оценка боли не отличалась от оценки их коллег, не употреблявших алкоголь.

«В повседневной жизни алкозависимые люди с трудом могут воспринимать боль других так же легко, как и люди, не употребляющие алкоголь. Дело не в том, что алкоголики испытывают меньше сочувствия, просто для этого они должны задействовать большее количество ресурсов мозга», — уточнила доктор Шарлотта Рей из школы психологии Университета Сассекса.

Результаты исследования под названием «Дифференциальные реакции мозга на восприятие боли во время эмпатической реакции у алкозависимых по сравнению с непьющими» были опубликованы в октябрьском номере NeuroImage: Clinical.