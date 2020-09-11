Alina Pash выпустила рэп-альбом о здоровом патриотизме «Amerikraine Dream»

Альбом состоит из шести ироничных рэп-манифестов, которые рассказывают об украинцах и их мечте о независимом и открытом государстве. Amerikraine — это, по словам певицы, страна-утопия желанной свободы. В записи пластинки приняли участие XXV кадр и Brodinski.

«Amerikraine» — это честно о нас, украинцах, которые в погоне за фантомной «американской мечтой» и лучшей жизнью слепо игнорируют титанические изменения, происходящие в Украине здесь и сейчас, и которые способны произойти полноценно только благодаря нам самим», — говорит артистка.

В прошлом году «Афиша Daily» поговорила с Алиной Паш о родном крае, участии в «X-факторе» и эмансипации.