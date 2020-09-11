На дизайн-заводе «Флакон» покажут фильм «Vulva 3.0» в поддержку Юлии Цветковой

На московском дизайн-заводе «Флакон» впервые в России покажут фильм «Vulva 3.0» немецких режиссерок Клаудии Рихарц и Ульрики Циммерманн. Мероприятие пройдет в поддержку активистки и художницы Юлии Цветковой, которую обвиняют в пропаганде ЛГБТК и распространении порнографии за рисунки вульв.

Показ начнется 15 сентября в 20.00, а за час до этого в кинобаре «Флакона» пройдет дискуссия с участием поэтессы и участницы художественно-поэтического проекта «Женский голос» Лизы Неклессы, художницы и фем-активистки Дарьи Серенко, а также редактора вебзина о современном искусстве Spectate Ольги Беловой.

Попасть на мероприятие смогут бесплатно все желающие, достигшие совершеннолетия и заранее зарегистрировавшиеся на ивент.

Картина «Vulva 3.0», вышедшая в 2014 году, обращается к теме объективации женского тела. Она рассказывает о представлениях о вульве и ее моделировании, о влиянии массмедиа на отношение к собственной анатомии и вытекающих из этого операциях.