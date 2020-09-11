Мэрилин Мэнсон выпустил альбом «We Are Chaos»

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон выпустил свой одиннадцатый студийный альбом — «We Are Chaos», который сам он считает шедевром.

«Неважно, что эта ночь продлится вечно, если завтра все равно не наступит», — написал Мэрилин Мэнсон в инстаграме к релизу, прикрепив к посту свой жутковатый портрет. Летом он также выпустил клип на заглавную песню пластинки.