Мэрилин Мэнсон выпустил альбом «We Are Chaos»

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон выпустил свой одиннадцатый студийный альбом — «We Are Chaos», который сам он считает шедевром.
«Неважно, что эта ночь продлится вечно, если завтра все равно не наступит», — написал Мэрилин Мэнсон в инстаграме к релизу, прикрепив к посту свой жутковатый портрет. Летом он также выпустил клип на заглавную песню пластинки.
Под конец прошлого года Мэрилин Мэнсон вдруг опубликовал два кавера: в октябре — на традиционную американскую песню «God’s Gonna Cut You Down», которую когда‑то исполняли Джонни Кэш, Элвис Пресли, Моби и другие музыканты, а в ноябре — на песню «The End» группы The Doors.