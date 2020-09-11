В 2020 году виниловые пластинки обогнали по продажам CD. Впервые с восьмидесятых!

По итогам первой половины 2020 года продажи виниловых пластинок превысили продажи музыкальных CD впервые с 1980-х, сообщает NME со ссылкой на данные Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

За все это время меломаны потратили на физические носители 376 млн долларов (28 млрд рублей), и 232 млн из них (17 млрд рублей) приходится именно на винил. Как сообщает крупнейший онлайн-маркетплейс Discogs, во время пандемии продажи пластинок выросли значительно — на 30% — хотя они и до этого понемногу отвоевывали рынок обратно.

Кроме того, впервые в истории индустрии стриминговые сервисы заработали для артистов больше, чем цифровые продажи и продажи на физических носителях. Их доход составил 421 млн долларов (31,5 млрд рублей) против 351 млн долларов (26,3 млрд рублей) у цифровых копий и 376 млн долларов (28 млрд рублей) у физических носителей.

В феврале, как раз перед началом карантина, «Афиша Daily» составила большой гид по винилу, где рассказала, где найти пластинки, на чем их слушать и сколько это стоит денег.