Коллектив алма-атинского музыканта Владимира Золотухина Zoloto записал лайв-версию трека «Прости меня, моя любовь». Видео с живым исполнением можно посмотреть на ютьюб-канале артиста.

За свою карьеру Владимир Золотухин успел выпустить два альбома, последний на данный момент — «8 месяцев в Вегасе» — вышел в апреле 2019 года. В июне 2020-го Zoloto стал героем нашего проекта «Афиша Homework» и исполнил свой трек «Улицы ждали» прямо на балконе.