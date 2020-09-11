Коллектив алма-атинского музыканта Владимира Золотухина Zoloto записал лайв-версию трека «Прости меня, моя любовь». Видео с живым исполнением можно посмотреть на ютьюб-канале артиста.
Коллектив алма-атинского музыканта Владимира Золотухина Zoloto записал лайв-версию трека «Прости меня, моя любовь». Видео с живым исполнением можно посмотреть на ютьюб-канале артиста.
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