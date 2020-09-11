Умер знаток игры «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

Знаток игры «Что? Где? Когда?» журналист Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инстаграм игры.

Смирнов скончался 10 сентября. Причины смерти не уточняются.

Журналист играл в «Что? Где? Когда?» с 1988 по 2010 год и был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х. Как уточняют представители игры, Смирнов провел 18 игр, из которых более половины завершились победой.

⠀