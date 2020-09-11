Умер знаток игры «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

Знаток игры «Что? Где? Когда?» журналист Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инстаграм игры.
Смирнов скончался 10 сентября. Причины смерти не уточняются.
Журналист играл в «Что? Где? Когда?» с 1988 по 2010 год и был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х. Как уточняют представители игры, Смирнов провел 18 игр, из которых более половины завершились победой.
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Выпускник факультета журналистики МГУ Смирнов родился 1 марта 1956 года в Электростали. Он впервые появился в клубе во время Международных игр в Москве в 1988 году и выступил капитаном одной из команд на отборочных играх. Также Смирнов был капитаном международной сборной клуба на игре 29 декабря 1988 года и обладал титулом «бессмертного».
«В последние годы Михаил не терял связи с телеклубом, приходил на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодежью», — говорится в инстаграме «ЧГК».