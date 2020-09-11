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Венгрия, Польша, Словакия и Чехия хотят предложить безвизовый режим для белорусов

Анастасия Цой
Сегодня в 17:45

Вишеградская группа, в которую входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, хочет предложить безвизовый режим для белорусов. Об этом на пресс-конференции после совещания глав правительств «четверки» сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Вишеградская группа предложит ввести безвизовый режим для белорусов на следующем внеочередном саммите Европейского союза. Там же представят пакет поддержки белорусского народа. «Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества», — сказал он, пояснив, что речь идет в том числе об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах.

Премьеры стран согласовали общую позицию по ситуации в Беларуси. «Мы осуждаем все репрессии, жестокое отношение к демонстрантам и протестующим. Призываем немедленно освободить политических заключенных», — заявил Моравецкий.

Следующий саммит Евросоюза пройдет 24 и 25 сентября. Он будет посвящен обсуждению экономических последствий пандемии коронавируса и путей их преодоления. Также обсудят острые международные вопросы, в том числе происходящее в Беларуси.

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