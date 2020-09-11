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Владельцы баров на Рубинштейна создали кодекс поведения на улице

Семён Гудошников
Сегодня в 16:59

Владельцы баров на улице Рубинштейна создали Союз развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна. Вместе с администрацией города они планируют превратить улицу в туристический бренд, пишет «Фонтанка».

Учредителями некоммерческого партнерства выступили шесть заведений: Crazy Wine, «Барслона», Nau, «Бекицер», Fiddler’s Green и Duo Asia. До конца года число участников должно увеличиться до трех десятков. А в «союзники» к ним добавятся представители ТСЖ, ТСН и муниципальные депутаты округа «Владимирский».

Появление такой структуры, надеются создатели, поможет не только навести порядок на барной улице, но и снизить накал противостояния с местными жителями. Для этого инициативная группа уже наняла частное охранное предприятие — его сотрудники разгоняют машины, которые встают напротив домов и включают громкую музыку. А если этого сделать не получается, вызывают полицию.

Кроме того, союз утвердил «кодекс поведения», который должны соблюдать рестораны на Рубинштейна. Например, они обязаны не выходить за границы летних террас, стараться не допускать шума и соблюдать чистоту. Чиновники, в свою очередь, обещают организовать на улице платную парковку и опорный пункт полиции, а также сделать Рубинштейна пешеходной с вечера пятницы до утра воскресенья.

Для формирования туристического бренда планируется разработка айдентики улицы, создание путеводителя, а также организация гастрономических и иных фестивалей под патронажем правительства Петербурга.

Владельцы заведений на улице Рубинштейна решили объединиться, чтобы не допустить превращения барной магистрали во «вторую Думскую», еще в июне. Ситуация на улице летом начала выходить из‑под контроля: из автомобилей продавали алкоголь, шарики с газом и что угодно. «Мы вложили много сил, чтобы сделать из улицы Рубинштейна культурное пространство. Такой контингент вытесняет нормальных людей», — рассказывал «Фонтанке» совладелец ресторана «Бекицер» Павел Штейнлухт.

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