Garage Screen покажет вестерн Келли Рейхардт «Первая корова»

В летнем кинотеатре Garage Screen музея современного искусства «Гараж» 18 сентября пройдет премьера вестерна Келли Рейхардт «Первая корова».

Это история о поваре-американце Куки и предприимчивом китайском мигранте Кинг Лу, которые пытаются выжить в американской глубинке XIX века. Повар мечтает открыть собственную пекарню в Сан-Франциско, но у него нет денег, зато Кинг Лу знает, как их заработать. Вот только самая вкусная выпечка получается из коровьего молока, а единственная в округе корова принадлежит строгому богатому англичанину.

Фильм «Первая корова» был номинирован на «Золотого медведя» Берлинского международного кинофестиваля 2020 года. Garage Screen покажет его в рамках проекта «Один раз увидеть» — серии показов картин, которые не выйдут в российский прокат. Повторные сеансы «Первой коровы» запланированы на 25 и 30 сентября. Билеты доступны по ссылке.