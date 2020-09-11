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Facebook решил вернуться к истокам и запустил соцсеть для студентов

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:52

Facebook представил платформу для студентов под названием Facebook Campus, говорится на сайте компании. Ее цель — помочь учащимся найти новые знакомства на фоне пандемии.

Как указали в компании, из‑за пандемии коронавируса многие университеты перешли на дистанционное или частично удаленное обучение, поэтому сегодня «как никогда важно оставаться в струе студенческой жизни».

«В самом начале Facebook был соцсетью для студентов колледжей. Сейчас мы возвращаемся к истокам и запускаем Facebook Campus, чтобы помочь студентам завязывать и поддерживать отношения, даже если они находятся вдали от учебного заведения», — говорится на сайте.

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Facebook Campus — это часть оригинального приложения Facebook, однако доступна она только для студентов. Для того чтобы воспользоваться платформой, необходимо указать адрес электронной почты колледжа и год окончания обучения.

После настройки профиля студенты получат доступ к сообществам по интересам и мероприятиям их университетов, а также смогут общаться с однокурсниками. Каждый пользователь также сможет воспользоваться лентой новостей своего колледжа. Уточняется, что весь контент, который публикуется на платформе, виден только пользователям Campus. Сервис будет использовать отдельные от фейсбука профили.

Пока что к Campus подключены около 50 колледжей США. Благодаря запуску платформы Facebook может вернуть популярность соцсети у студентов: в 2018 году только половина респондентов в возрасте от 13 до 17 лет заявили, что пользуются фейсбуком.

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