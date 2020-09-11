МВД хочет обязать мигрантов сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты

МВД предложило обязать иностранцев, находящихся в России более 30 дней, сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, получать электронный ID и проходить осмотр у врача, пишет «Коммерсант». Такие пункты содержатся в новой редакции закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», представленной министерством.
Электронные ID, по задумке МВД, должны заменить бумажные миграционные карты. На них предлагают указывать ФИО, год и место рождения, номер карты, QR-код, голографическую фотографию владельца, данные о водительских правах и выданных патентах на работу. Документ можно будет оформить через портал «Госуслуги», отмечают в МВД.
Кроме того, иностранцам предлагают дать возможность изменять цель въезда в Россию «на ходу», без выезда из страны. Сейчас цель визита можно указать только при пересечении государственной границы. В министерстве считают, что это поможет мигранту «уйти от ситуации, когда он въезжает, но в силу пандемии и других обстоятельств» не может выехать.
По данным МВД, ежегодно в Россию въезжает 17 млн иностранцев. Из‑за пандемии их поток упал. В первой половине 2020 года на миграционный учет было поставлено 6 млн человек, было выдано 707 тыс. патентов на работу, а 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство.