«Перехват»: Максим Галкин опубликовал пародию на разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко

В ролике Александр Лукашенко заявляет, что перехватил еще несколько разговоров. Например, Алексея Навального , который сообщил кому‑то в России, что в Германии ужасная медицина. «Люблю Путина, хочу домой», — якобы сказал Навальный.

Максим Галкин опубликовал в инстаграме пародию на разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко . «Перехват», — пошутил он в подписи к посту.

Также Лукашенко говорит, что перехватил разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с пиццерией и президента США Дональда Трампа с самим собой. «А зачем вы этим занимаетесь? Вы о чем думаете?» — спрашивает Путин. Лукашенко отвечает, что он уже думает о том, как выиграть следующие выборы.

В конце комик в образе Лукашенко прокомментировал события, происходящие в стране, якобы там нет пандемии, потому что есть демократия, а значит, все должны работать, а тем, кто не хочет, приготовлено место для самоизоляции в тюрьме.

Еще Лукашенко заявляет, что протестующие вышли на митинги, чтобы поздравить его: «Они не мне кричат. Они кричат 2020 году: «Уходи!» Вот правда, задайте себе вопрос, кто людям больше надоел, Лукашенко или 2020 год».

В мае Галкин снял пародию на совещание Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным и высмеял график прогулок для жителей города.