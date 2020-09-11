Кейт Уинслет рассказала, что жалеет о работе с Романом Полански и Вуди Алленом

Актриса Кейт Уинслет в интервью Vanity Fair рассказала, что жалеет о работе с режиссерами Романом Полански и Вуди Алленом. В 2011 году она снялась в «Резне» Полански, а в 2017 году — в «Колесе чудес» Аллена.

Спустя годы актриса призналась, что не понимает, почему согласилась сотрудничать с кинематографистами, которых обвиняют в сексуальном насилии.

«Какого *** я делала, работая с Вуди Алленом и Романом Полански? Для меня сейчас невероятно, что эти люди столь долго пользовались большим уважением в киноиндустрии. Это ****** позор», — призналась Уинслет.

«Это моя вина, что я работала с ними. Я не могу повернуть время вспять. Я сожалею о случившемся, но что нам остается, кроме как оставаться честными?» — добавила она.

Вуди Аллена обвиняет в сексуальном насилии его приемная дочь Дилан Фэрроу. Она рассказала, что подверглась насилию в 1992 году, когда ей было восемь лет. Аллен это отрицает: по его словам, девушка говорит неправду по указанию его бывшей жены. Правоохранительные органы после обвинения начали проверку, но она ничем не закончилась.

Против Романа Полански неоднократно выдвигались обвинения в сексуальном насилии. В 1978 году его обвинили в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Чтобы смягчить приговор, режиссер согласился на признание вины, но когда судья отозвал сделку, сбежал из США в Великобританию, а затем — во Францию. Позже о насилии заявляли и другие женщины. В прошлом году актриса Валентина Моннье рассказала, что в 1975 году подверглась жестокому изнасилованию со стороны режиссера. Он это отрицает.