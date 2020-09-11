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Германия передаст России данные о здоровье Алексея Навального только при его согласии

Семён Гудошников
Сегодня в 14:30

Генпрокуратура Берлина может передать российской стороне справки о состоянии здоровья Алексея Навльного только с его согласия. Об этом говорится в твиттере ведомства.

«Генпрокуратура Берлина уполномочена управлением берлинского сената юстиции предоставить правовую помощь по российскому запросу и дать справки о состоянии здоровья Навального — при его согласии», — говорится в заявлении.

В прокуратуре сообщили «Интерфаксу», что не могут сейчас предоставить никакую дополнительную информацию. Других подробностей не сообщается.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что не собираются передавать России результаты анализов Навального. Там отметили, что передали эти данные в Организацию по запрещению химоружия, а Россия является ее членом.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, он начал реагировать на слова окружающих.

Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

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