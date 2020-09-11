Хаски выпустил новый (уже второй за две недели!) трек. В нем рэпер мечтает о бесконечном запасе пуль

Хаски выпустил новый сингл «Бесконечный магазин» — это уже второй релиз рэпера за две недели. В нем артист продолжает тему огнестрельного оружия в творчестве (вспомнить хотя бы «Пулю-дуру»), но на этот раз он мечтает не стать «автоматом, стреляющим в лица», а получить бесконечный запас пуль.

Музыку для трека написал петербургский электронный продюсер SP4K, работавший с такими артистами, как Boulevard Depo, Lizer, OffMi и Томасом Мразом, записью и сведением занимался давний напарник Хаски BollywoodFM.

Послушать «Бесконечный магазин» можно на всех популярных стриминговых платформах.

Предыдущая новинка Хаски — сингл «Аферист» — увидела свет 4 сентября. В этом году у рэпера должен выйти новый полноформатный альбом, которого поклонники ждут уже три года. Рабочее название пластинки «4ПМП».