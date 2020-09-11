Папа римский считает удовольствие от секса или еды «божественным»

Папа римский Франциск в одном интервью из сборника TerraFutura назвал удовольствие от еды и секса «божественными», пишет Insider.

«Удовольствие приходит напрямую от Бога, неважно, к католикам или другим христианам, или еще кому‑то, оно божественное <…> Удовольствие от еды поддерживает наше здоровье благодаря аппетиту, так же как и удовольствие от секса делает любовь прекраснее и помогает сохранять вид», — утверждает папа римский.

Он также заявил, что Церковь всегда осуждала бесчеловечное, грубое, вульгарное удовольствие, но поддерживала гуманное, простое и соответствующее морали. По его мнению, священнослужители «перестарались» в прошлом, из‑за чего теперь «христианское послание» неправильно понимают.