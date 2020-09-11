Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным к 2035 году

Российское Министерство транспорта предложило сделать общественный транспорт бесплатным к 2035 году. Об этом пишет РБК, ознакомившись с обновленным проектом транспортной стратегии.

Проезд в общественном транспорте может стать бесплатным при условии внедрения так называемого механизма «пользователь платит» для автомобилистов. Этот механизм предусматривает, что с 2025 года начнут взымать плату за проезд на автомобиле по дорогам регионального значения, а с 2035 года — со «всех категорий пользователей дорог», в том числе дорожных сетей в городах. Издание отмечает, что в документах не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Предполагается, что механизм позволит стимулировать пользование общественным транспортом в крупных городах, а также поможет финансировать транспортную инфраструктуру.

Кроме того, авторы стратегии полагают, что жители городов начнут чаще ездить на немоторизированных видах транспорта: например, на велосипедах, самокатах и так далее, а в районах массовой застройки будет активно развиваться внеулочный транспорт: метро и легкий рельсовый транспорт.

Предыдущая версия транспортной стратегии была принята в 2013 году. В докладе о ее реализации утверждалось, что пока общественный транспорт в стране менее популярен, чем личный.

Новая версия транспортной стратегии поступила в правительство весной этого года, но ее отправили на доработку. По словам источника РБК, сейчас стратегия находится на стадии обсуждения, а ее финальная версия будет внесена в правительство в начале следующего года.