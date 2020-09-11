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«Фестиваль Рифкина»: посмотрите трейлер нового фильма Вуди Аллена

Анастасия Цой
Сегодня в 11:05

Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена, который называется «Фестиваль Рифкина». Главные роли исполнили Джина Гершон, Уоллес Шон, Кристоф Вальц, Элена Анайя и Луи Гаррель.

Картина расскажет о супружеской паре, приехавшей на кинофестиваль в Сан-Себастьяне, чтобы освежить отношения. Однако главная героиня влюбляется во французского режиссера, а ее муж — в местную жительницу.

Премьера картины пройдет уже через несколько дней на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где и происходит ее действие. Программу смотра можно посмотреть здесь. Когда фильм выйдет в российский прокат, пока не известно.

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