«Фестиваль Рифкина»: посмотрите трейлер нового фильма Вуди Аллена

Картина расскажет о супружеской паре, приехавшей на кинофестиваль в Сан-Себастьяне, чтобы освежить отношения. Однако главная героиня влюбляется во французского режиссера, а ее муж — в местную жительницу.

Премьера картины пройдет уже через несколько дней на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где и происходит ее действие. Программу смотра можно посмотреть здесь. Когда фильм выйдет в российский прокат, пока не известно.