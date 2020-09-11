«Фестиваль Рифкина»: посмотрите трейлер нового фильма Вуди Аллена

Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена, который называется «Фестиваль Рифкина». Главные роли исполнили Джина Гершон, Уоллес Шон, Кристоф Вальц, Элена Анайя и Луи Гаррель.
Картина расскажет о супружеской паре, приехавшей на кинофестиваль в Сан-Себастьяне, чтобы освежить отношения. Однако главная героиня влюбляется во французского режиссера, а ее муж — в местную жительницу.
Премьера картины пройдет уже через несколько дней на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где и происходит ее действие. Программу смотра можно посмотреть здесь. Когда фильм выйдет в российский прокат, пока не известно.