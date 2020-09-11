В России за сутки выявили 5504 новых пациентов с COVID-19

В России за последние сутки выявили 5504 новых пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 1 051 874 человека.
Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали, как обычно, в Москве (698), Петербурге (216) и Подмосковье (175). За эти сутки умерли 102 человека с подтвержденным коронавирусом (за все время уже 18 365), а вылечились 5734 человека (за все время — 868 107).
Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились уже более 28 млн человек. Более 909 тыс. из них умерли (почти 19 млн вылечились). Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США (6,3 млн), Индии (4,5 млн) и Бразилии (4,2 млн). Россия — на четвертом месте.