В России за сутки выявили 5504 новых пациентов с COVID-19

В России за последние сутки выявили 5504 новых пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 1 051 874 человека.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали, как обычно, в Москве (698), Петербурге (216) и Подмосковье (175). За эти сутки умерли 102 человека с подтвержденным коронавирусом (за все время уже 18 365), а вылечились 5734 человека (за все время — 868 107).