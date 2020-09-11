The Cure записали новый альбом

Постпанк-группа The Cure закончила работу над новым альбомом, рассказал ее фронтмен Роберт Смит в интервью радиостанции BBC Radio 6 Music. Также выяснилось, что он работает над сольным альбомом, а в ближайшем будущем выйдет документальный фильм о группе.

«На этот год мы планировали только закончить альбом, начатый в прошлом году, лично для меня — закончить сольный альбом, а еще — закончить оцифровку нескольких наших десятилетий для фильма Тима Поупа об истории группы. Так что этот [карантин] даже пошел мне на пользу, потому что меня ничего не отвлекало и я закончил многое из того, над чем работал», — рассказал Роберт Смит.

Кое‑что, как, впрочем, оказалось, его все-таки недавно отвлекло — предложение Деймона Албарна из Gorillaz записать совместный трек, что они и сделали. Трек «Strange Timez» вышел на днях вместе с клипом (посмотреть его можно здесь). Как раз когда поступило предложение о коллаборации, Смит работал над песней для нового альбома, «десятью минутами тяжелой неизбежности и мрака».

Последний лонгплей The Cure «4:13 Dream» вышел двенадцать лет назад. С тех пор участники несколько раз обещали выпустить новый альбом, но не сдержали этих обещаний (в последний раз его собирались закончить в 2019 году). В прошлом году The Cure приезжали на Пикник «Афиши» в Москву, по случаю чего мы писали о десяти малоизвестных песнях группы.