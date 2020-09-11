Британская группа Doves выпустила альбом «The Universal Want»

Альбом состоит из 10 треков общей продолжительностью около 47 минут. Он начинается с выпущенного в июне ностальгического сингла «Carousels». Как отмечает газета The Guardian , за прошедшее десятилетие группа «не растеряла свою магию» и выпустила «искреннюю, хорошо сделанную» пластинку.

«Воссоединение групп часто может казаться надуманным. Несмотря на то, что музыканты настаивают на том, что это «правильное время», часто воссоединения напоминают о пустых банковских счетах и полупенсионной скуке. Но с Doves, чьи участники занимались сольными проектами в течение 11 лет с момента их последней записи «Kingdom of Rust», это тот случай, когда музыканты хороши и готовы», — утверждает издание Independent.

Манчестерское трио Doves возникло в 1998 году. Их дебютный альбом «Lost Souls» отметил весной 20-летие. По этому случаю «Афиша Daily» подробно рассказала об истории группы.