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В Томске прошли соревнования по копанию могил на скорость

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:08

В Томске прошли соревнования по скоростному копанию могил, сообщает портал vtomske.ru.

В них приняли участие пять команд землекопов — из Томска, Новосибирска, Барнаула, Кемерово и Юрги. Победителем турнира стал местный житель, он смог вырыть яму для гроба за рекордные 52 минуты. Он получил денежный приз и сувениры от организаторов. Конкуренты отстали от чемпиона ненамного: худший результат на соревнованиях — 68 минут.

По словам руководителя Единой диспетчерской службы ритуальных услуг региона Александра Шарабаева, турнир впервые проходил в России. Изначально состязания должны были пройти во Владивостоке, затем они были перенесены в Омск — и вот, наконец, состоялись в Томске.

«Цель, прежде всего, — проверить уровень землекопов, повысить сервис, качество. Мы хотим понимать, сколько времени у них уходит на работу, кто представляет эту специальность», — рассказал Шарабаев.

В Омске свой конкурс среди могильщиков тоже пройдет, но уже в мае следующего года. Его устроит омский союз ритуальных организаций «Наследие» и новосибирский проект «Некрополь XXI век».

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