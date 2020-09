В конце года в продажу поступит обновленная игра «Скотт Пилигрим против всех»

«Скотт Пилигрим» — шеститомная серия комиксов, созданная Брайаном Ли О’Мэлли. Она выходила с 2004 по 2010 год и рассказывала о 23-летнем канадце Скотте Пилигриме, который живет у друга-гея в Торонто, играет на бас-гитаре, любит видеоигры и влюблен в американку Рамону Флауэрс. В августе 2010 года почти одновременно вышли киноэкранизация комикса «Скотт Пилигрим против всех» и одноименная компьютерная игра.

