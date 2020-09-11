В Липецке с ножом напали на политика Александра Наумова. За него призывал голосовать штаб Навального

В Липецке неизвестный мужчина напал с ножом на политика Александра Наумова, который числится кандидатом в городской совет от штаба Алексея Навального. Об этом сообщили в твиттере штаба.
По словам координатора местного штаба Навального Ильи Данилова, нападение произошло недалеко от дома Наумова. 21-летнего оппозиционера избили, ему порезали лицо.
Сейчас Наумов находится в больнице, сообщил политик Максим Кац. В своем телеграм-канале он разместил фотографии своего порезанного лица.
В беседе с телеграм-каналом Sota.Vision Наумов рассказал, что нападавший был одет во все черное и закрывал лицо «ковидной» маской. Во время нападения мужчина прокричал политику: «Будешь знать, как идти против власти».
Также Наумов сообщил, что это уже не первое нападение на него. О прошлом он никому не рассказывал, тогда неизвестные вылили на оппозиционера нечистоты.