В Липецке с ножом напали на политика Александра Наумова. За него призывал голосовать штаб Навального

В Липецке неизвестный мужчина напал с ножом на политика Александра Наумова, который числится кандидатом в городской совет от штаба Алексея Навального. Об этом сообщили в твиттере штаба.

По словам координатора местного штаба Навального Ильи Данилова, нападение произошло недалеко от дома Наумова. 21-летнего оппозиционера избили, ему порезали лицо.