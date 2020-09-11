Российские разработчики создадут систему компьютерного зрения для городских трамваев Китая

Китайская компания FITSCO и российский разработчик систем искусственного интеллекта Cognitive Pilot создадут систему компьютерного зрения для городских трамваев. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Cognitive Pilot.

Система будет называться Advanced Driver Assistance System (ADAS), она позволит трамваю автоматически регулировать скорость и тормозить перед препятствиями. По словам гендиректора FITSCO Джека Ву, новая система повысит уровень безопасности и эффективности общественного транспорта.

«Новая технология снизит количество транспортных происшествий в городе и минимизирует их зависимость от человеческого фактора», — говорит Ву.

Китайский бизнесмен рассчитывает, что в будущем уровень искусственного интеллекта вырастет и позволит создать полностью автономный трамвай, который будет передвигаться при помощи автопилота.

В Японии тем временем работают над созданием летающих автомобилей. Воздушные такси могут появиться в небе Осаки и Токио уже в 2023 году.