перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Режиссерская версия фильма Евгения Григорьева «Про рок» выходит в онлайн-прокат 23:48
Ubisoft выпустит в январе ремейк игры Prince of Persia: The Sands of Time 23:21
kremlin.ru Путин извинился перед президентом Сербии за неудачную шутку Марии Захаровой
Путин извинился перед президентом Сербии за неудачную шутку Марии Захаровой 23:01
Дворец культуры завода «Серп и молот» выставили на продажу. Это памятник конструктивизма 22:36
«Убить пересмешника» возглавила топ книг, обложки которых чаще всего выкладывают в инстаграм 22:09
Историческую столетнюю брусчатку хотят закатать в асфальт в Даниловском районе Москвы 21:42
Вдохновленное «Пикником на обочине» Стругацких аниме выйдет в январе 21:23
Disney Россия/YouTube Китайским СМИ запретили писать о премьере фильма «Мулан»
Китайским СМИ запретили писать о премьере фильма «Мулан» 21:06
Навальный пришел в себя, Улицкая написала письмо Алексиевич и другие новости дня 20:49 Дайджест
Россия откроет границу с Южной Осетией 20:46
Александр Роднянский поддержал новые правила отбора на номинацию «Лучший фильм» премии «Оскар» 20:42
В «Музеоне» пройдет фестиваль «Новое кино Австрии» 20:33
Правнучка Гуччо Гуччи обвинила своего отчима в сексуальном насилии 19:44
thedriven.io В Швеции разработали экологичный грузовой корабль — он будет пересекать Атлантику под парусом
В Швеции разработали экологичный грузовой корабль — он будет пересекать Атлантику под парусом 19:36
Alyona Alyona посвятила новый клип «Сумно» женщинам, пострадавшим от насилия 19:12
В Москве появится речной транспорт. Всего проложат два маршрута 18:36
Сценарист «Робокопа» работает над его сериалом-приквелом 18:29
Вдудь/YouTube Писатель Дмитрий Глуховский стал новым героем шоу «вДудь»
Писатель Дмитрий Глуховский стал новым героем шоу «вДудь» 17:43
Датский изобретатель все-таки признался в убийстве шведской журналистки на борту своей подлодки 17:19
Умерла актриса Дайана Ригг. Она снималась в «Игре престолов» 17:10
Отключить рекламу

Режиссерская версия фильма Евгения Григорьева «Про рок» выходит в онлайн-прокат

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:48

Режиссерская версия документального фильма Евгения Григорьева «Про рок» выходит в онлайн-прокат. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе кинофестиваля «ДОКер».

С 10 сентября картину, рассказывающую о творческом пути молодых уральских рок-групп, можно посмотреть на платформах nonfiction.film. Okko и Ivi. С 24 сентября фильм также будет доступен на стриминговом сервисе Start.

В онлайн-кинотеатрах представят режиссерскую, более длинную (на 12 минут) версию ленты. В нее включены несколько дополнительных эпизодов, помогающих раскрыть замысел и философию режиссера.

«124 минуты — именно в таком хронометраже была рождена кинокартина, и я рад, что теперь у всех есть возможность увидеть полотно целиком, с эпизодами, которые хоть и не влияют на сюжет, но создают определенное настроение и атмосферу фильма», — говорит Григорьев.

Фильм «Про рок» вышел на экраны в 2017 году. Картину показывали в ограниченном прокате. Лента получила Гран-при кинофестиваля «Движение», спецприз фестиваля Rusdocfilmfest-3 в Нью-Йорке, а также была номинирована на кинопремии «Ника», «Золотой Орел» и «Белый Слон».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить