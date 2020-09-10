Режиссерская версия фильма Евгения Григорьева «Про рок» выходит в онлайн-прокат

С 10 сентября картину, рассказывающую о творческом пути молодых уральских рок-групп, можно посмотреть на платформах nonfiction.film. Okko и Ivi. С 24 сентября фильм также будет доступен на стриминговом сервисе Start.

Режиссерская версия документального фильма Евгения Григорьева «Про рок» выходит в онлайн-прокат. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе кинофестиваля «ДОКер».

В онлайн-кинотеатрах представят режиссерскую, более длинную (на 12 минут) версию ленты. В нее включены несколько дополнительных эпизодов, помогающих раскрыть замысел и философию режиссера.

«124 минуты — именно в таком хронометраже была рождена кинокартина, и я рад, что теперь у всех есть возможность увидеть полотно целиком, с эпизодами, которые хоть и не влияют на сюжет, но создают определенное настроение и атмосферу фильма», — говорит Григорьев.

Фильм «Про рок» вышел на экраны в 2017 году. Картину показывали в ограниченном прокате. Лента получила Гран-при кинофестиваля «Движение», спецприз фестиваля Rusdocfilmfest-3 в Нью-Йорке, а также была номинирована на кинопремии «Ника», «Золотой Орел» и «Белый Слон».