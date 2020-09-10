Ubisoft выпустит в январе ремейк игры Prince of Persia: The Sands of Time

Оригинальная игра вышла в 2003 году и получила отличные отзывы за удобный геймплей, хорошую графику и интригующий сюжет. Ремейк, как обещает Ubisoft, выйдет 21 января. Он будет доступен для ПК, а также для консолей PlayStation4 и Xbox One.

Разработкой ремейка руководит старший продюсер Ubisoft Pune Анну Коул. Главного героя, как и в предыдущей версии игры, озвучит Юрий Ловенталь. Как отмечает телеграм-канал XYZMedia, судя по локациям, игра будет следовать сюжету оригинала, но лучше отразит эстетику Индии.

Стриминговый сервис Netflix сейчас разрабатывает два сериала по мотивам игр Ubisoft: один из них будет создан на основе Beyond Good & Evil, а второй поставят по сюжету Splinter Cell.