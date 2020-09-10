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Путин извинился перед президентом Сербии за неудачную шутку Марии Захаровой

Федор Кузьмин
Сегодня в 23:01

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров принесли свои извинения сербскому лидеру Александру Вучичу за неудачный юмор официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Вучича, это произошло во время его телефонной беседы с Путиным. Он уточнил, что провел с российским президентом «отличный разговор» и не ожидал извинений.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из‑за этого (поста Захаровой) это сделали это оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения, и это для меня проходной и неважный инцидент», — сказал Вучич.

Путину и Лаврову пришлось извиняться перед сербским лидером за пост Марии Захаровой в фейсбуке, в котором российский представитель МИД высмеяла Вучича за его позу, которую он принял на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Захарова прокомментировала фото, на котором Вучич сидит напротив Трампа, и сказала, что лидер Сербии выглядит так, будто он «на допросе». Она также прикрепила к посту фотографию с ногами Шэрон Стоун из «Основного инстинкта» и посоветовала отныне садиться так.

Пост вызвал возмущение в интернете, и Захарова попросила прощения, отметив, что ее запись была «неверно истолкована». «Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», — пояснила она.

Сербские власти, однако, не оценили юмора Марии Захаровой. Сам Вучич отметил «примитивизм и упрощенность» официального представителя МИД России и авторов шутки, а министр обороны Сербии Александр Вулин напомнил, что сербский президент — единственный европейский лидер, который не ввел санкции против России. «Величина человека не измеряется размером стула, на котором он сидит», — заявил Вулин.

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