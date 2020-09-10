Дворец культуры завода «Серп и молот» выставили на продажу. Это памятник конструктивизма

Здание было построено на Волочаевской улице в 1929–1933 годах по проекту архитектора Игнатия Милиниса , известного также по работе над знаменитым жилым домом Наркомфина. ДК возвели на крутом склоне у стен Андронникова монастыря: постройка состояла из двух корпусов, соединенных корпусом-переходом. В архитектуре здания использованы характерные конструктивистские решения — свободная планировка, гладкие фасады и ленточное остекление.

Дворец культуры завода «Серп и молот» выставили на продажу. Известный московский памятник конструктивизма можно купить за 149 млн рублей, сообщил телеграм-канал Mash.

В 1990-е годы Дворец культуры был закрыт, помещения сдавались в аренду. В середине 2000-х годов здание пытались адаптировать под ночной клуб — предположительно, «Дягилев». Во время работ были уничтожены многие исторические интерьеры, в том числе балконы зрительного зала, торцевая стена, лепнина 1950-х годов. Нового собственника обяжут восстановить объект культурного наследия.

А в Ростове-на-Дону недавно на аукцион выставили доходный дом Сариевых, построенный в 1902 году. Начальная цена особняка составила пять рублей.