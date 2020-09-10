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«Убить пересмешника» возглавила топ книг, обложки которых чаще всего выкладывают в инстаграм

Федор Кузьмин
Сегодня в 22:09

Интернет-магазин OnBuy составил топ книг, обложки которых чаще всего выкладывают в постах пользователи инстаграма. Рейтинг возглавил роман «Убить пересмешника» американской писательницы Харпер Ли.

Книжный отдел сервиса опросил около 2,2 тысяч человек и изучил хештеги с названиями книг, которые пользователи чаще всего ставят в инстаграме. При этом 44% опрошенных заявили, что выбрали книгу из‑за обложки, которая показалась им подходящей для соцсети.

Как подсчитал OnBuy, пользователи выложили свыше 175 тысяч постов с фотографией романа «Убить пересмешника». В целом, топ выглядит так:


  1. «Убить пересмешника», Харпер Ли (175,564 постов)
  2. «Наследница огня», Сара Маас (148,134 постов)
  3. «Элеанора и Парк», Рэйнбоу Рауэлл (84,099 постов)
  4. «1Q84», Харуки Мураками (68,068 постов)
  5. «Над пропастью во ржи», Джером Дэвид Сэлинджер (47,598 постов)
  6. «Танец с драконами», Джордж Р. Р. Мартин (28,165 постов)
  7. «Я — Малала», Малала Юсуфзай, Кристины Лэм (24,823 постов)
  8. «Повесть о двух городах», Чарльз Диккенс (22,617 постов)
  9. «На маяк», Вирджиния Вулф (17,730 постов)
  10. «Случайная вакансия», Джоан Роулинг (17,341 постов)

Наиболее популярной серией книг среди инстаграмеров стал цикл романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере — с ними исследователи нашли более 420 тыс. постов. Вот полный рейтинг:

1) «Гарри Поттер», Джоан Роулинг (422,880 постов)
2) «Чужестранка», Диана Габалдон (26,309 постов)
3) «Сумерки», Стефани Майер (21,859 постов)
4) «Игра престолов», Джордж Р. Р. Мартин (17,053 постов)
5) «Перси Джексон и Олимпийцы», Рик Риордан (15,415 постов)

Самой читаемой среди пользователей инстаграма стал романтическая литература — ей отдают предпочтение 31% опрошенных. Другие популярные жанры — подростковый фикшн (26%), исторические романы (26%), фэнтези (25%) и научная фантастика (19%).

Также исследователи выяснили, какой цвет обложки наиболее предпочтителен. Выяснилось, что 52% книжных обложек в инстаграме — красного цвета, на втором месте — черный (44%), а на третьем — зеленый (38%).

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