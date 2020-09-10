«Убить пересмешника» возглавила топ книг, обложки которых чаще всего выкладывают в инстаграм

Интернет-магазин OnBuy составил топ книг, обложки которых чаще всего выкладывают в постах пользователи инстаграма. Рейтинг возглавил роман «Убить пересмешника» американской писательницы Харпер Ли.

Книжный отдел сервиса опросил около 2,2 тысяч человек и изучил хештеги с названиями книг, которые пользователи чаще всего ставят в инстаграме. При этом 44% опрошенных заявили, что выбрали книгу из‑за обложки, которая показалась им подходящей для соцсети.

Как подсчитал OnBuy, пользователи выложили свыше 175 тысяч постов с фотографией романа «Убить пересмешника». В целом, топ выглядит так:

«Убить пересмешника», Харпер Ли (175,564 постов) «Наследница огня», Сара Маас (148,134 постов) «Элеанора и Парк», Рэйнбоу Рауэлл (84,099 постов) «1Q84», Харуки Мураками (68,068 постов) «Над пропастью во ржи», Джером Дэвид Сэлинджер (47,598 постов) «Танец с драконами», Джордж Р. Р. Мартин (28,165 постов) «Я — Малала», Малала Юсуфзай, Кристины Лэм (24,823 постов) «Повесть о двух городах», Чарльз Диккенс (22,617 постов) «На маяк», Вирджиния Вулф (17,730 постов) «Случайная вакансия», Джоан Роулинг (17,341 постов)

Наиболее популярной серией книг среди инстаграмеров стал цикл романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере — с ними исследователи нашли более 420 тыс. постов. Вот полный рейтинг:

1) «Гарри Поттер», Джоан Роулинг (422,880 постов)

2) «Чужестранка», Диана Габалдон (26,309 постов)

3) «Сумерки», Стефани Майер (21,859 постов)

4) «Игра престолов», Джордж Р. Р. Мартин (17,053 постов)

5) «Перси Джексон и Олимпийцы», Рик Риордан (15,415 постов)

Самой читаемой среди пользователей инстаграма стал романтическая литература — ей отдают предпочтение 31% опрошенных. Другие популярные жанры — подростковый фикшн (26%), исторические романы (26%), фэнтези (25%) и научная фантастика (19%).

Также исследователи выяснили, какой цвет обложки наиболее предпочтителен. Выяснилось, что 52% книжных обложек в инстаграме — красного цвета, на втором месте — черный (44%), а на третьем — зеленый (38%).