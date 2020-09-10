Историческую столетнюю брусчатку хотят закатать в асфальт в Даниловском районе Москвы

По словам Авериной, мостовая на улице Новая Заря, выполненная из карельского гранита, может исчезнуть из‑за благоустройства района ГБУ «Жилищник» — там сейчас меняют асфальт и устанавливают новые бордюры.

В Даниловском районе Москвы хотят закатать в асфальт историческую брусчатку, выложенную почти сто лет назад — в 20–30-е годы XX столетия. Об этом информационному агентству FederalCity рассказала краевед Алена Аверина.

«Активистам и неравнодушным жителям района остается только «ложиться под каток», потому что даже проведение общего собрания собственников в ускоренном темпе занимает минимум месяц, а ГБУ «Жилищник» торопится закатать нашу общую историю в асфальт за считанные дни», — говорит краевед.

Аверина вместе со своими коллегами и местными жителями направили в Префектуру ЮАО и управу Даниловского района письмо с просьбой сохранить фрагмент мостовой. Ответ от ведомств пока не поступил, хотя за сохранение брусчатки выступил даже подрядчик ремонтных работ.

Краевед отмечает, что гранитную мостовую укладывали в 1929–1930 годах, когда в районе организовали трамвайную линию. Тогда привычные для Москвы булыжные мостовые меняли на более современные брусчатые. Брусчатка на Новой Заре — такая же, как брусчатка возле Кремля.

«Если вы прокатитесь на трамваях № 26 или № 38 по улице Новая Заря, то увидите кусочек мостовой, по которой работницы парфюмерной фабрики возвращались домой после работы, а рабочие завода обработки цветных металлов уходили на работу по звонку», — рассказывает Аверина.

Как отмечает краевед, в Москве уже были прецеденты сохранения исторических мостовых. Например, брусчатка восстановлена на улице Баррикадная, на Пушечной улице и Петровке, а также в районе Котловка.