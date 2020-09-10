Историческую столетнюю брусчатку хотят закатать в асфальт в Даниловском районе Москвы

В Даниловском районе Москвы хотят закатать в асфальт историческую брусчатку, выложенную почти сто лет назад — в 20–30-е годы XX столетия. Об этом информационному агентству FederalCity рассказала краевед Алена Аверина.
По словам Авериной, мостовая на улице Новая Заря, выполненная из карельского гранита, может исчезнуть из‑за благоустройства района ГБУ «Жилищник» — там сейчас меняют асфальт и устанавливают новые бордюры.
«Активистам и неравнодушным жителям района остается только «ложиться под каток», потому что даже проведение общего собрания собственников в ускоренном темпе занимает минимум месяц, а ГБУ «Жилищник» торопится закатать нашу общую историю в асфальт за считанные дни», — говорит краевед.
Аверина вместе со своими коллегами и местными жителями направили в Префектуру ЮАО и управу Даниловского района письмо с просьбой сохранить фрагмент мостовой. Ответ от ведомств пока не поступил, хотя за сохранение брусчатки выступил даже подрядчик ремонтных работ.
Краевед отмечает, что гранитную мостовую укладывали в 1929–1930 годах, когда в районе организовали трамвайную линию. Тогда привычные для Москвы булыжные мостовые меняли на более современные брусчатые. Брусчатка на Новой Заре — такая же, как брусчатка возле Кремля.
«Если вы прокатитесь на трамваях № 26 или № 38 по улице Новая Заря, то увидите кусочек мостовой, по которой работницы парфюмерной фабрики возвращались домой после работы, а рабочие завода обработки цветных металлов уходили на работу по звонку», — рассказывает Аверина.
Как отмечает краевед, в Москве уже были прецеденты сохранения исторических мостовых. Например, брусчатка восстановлена на улице Баррикадная, на Пушечной улице и Петровке, а также в районе Котловка.