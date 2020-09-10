Китайским СМИ запретили писать о премьере фильма «Мулан»

Управление по киберпространству Китая запретило крупным китайским СМИ писать о премьере фильма «Мулан», сообщает Reuters.

Источники издания предполагают, что запрет связан с тем, что картину снимали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе — это территория, где находятся так называемые «лагеря перевоспитания» для уйгуров (народа, исповедующего ислам и отчасти живущего на территории Китая).

Ранее создатели «Мулан» подверглись критике за то, что выразили в титрах благодарность местным властям, включая региональный комитет Компартии Китая, местное управление пропаганды КПК и управление госбезопасности городского округа Турфан.

По мнению многих пользователей соцсетей, сотрудничая с китайскими властями, Disney поддерживает их репрессивную политику в отношении уйгуров: в СУАР установлена постоянная слежка за жителями, а также внедрена система оценки социального положения — каждому гражданину начисляют баллы в зависимости от поступков.

Премьера фильма «Мулан» в Китае пройдет 11 сентября. В картине снимаются популярные в стране актеры, а сценарий киностудия Walt Disney согласовала с властями. «Афиша Daily» поговорила с экспертом по китайской истории о культурной достоверности ленты.