Вдохновленное «Пикником на обочине» Стругацких аниме выйдет в январе

Главные героини аниме — Торико и Сораво, вместе они исследуют Потусторонье, чтобы раскрыть его загадки и найти одного очень важного человека. Всего выйдет 12 эпизодов аниме, над ним работают студии Liden Films и FelixFilm. Манга выходит с февраля 2017 года, сейчас доступны четыре тома.

Повесть «Пикник на обочине» впервые была опубликована в 1972 году, а в следующие несколько десятилетий она пережила почти 60 переизданий в более чем 20 странах. В 1979 году по мотивам повести режиссер Андрей Тарковский в 1979 году снял свой знаменитый фильм «Сталкер», причем сценарий к нему также писали братья Стругацкие. Повесть, впоследствии, заметно повлияла на жанр фантастики в целом, она вдохновила многих писателей, режиссеров и гейм-дизайнеров.