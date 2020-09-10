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Навальный пришел в себя, Улицкая написала письмо Алексиевич и другие новости дня 20:49 Дайджест
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Дайджест

Навальный пришел в себя, Улицкая написала письмо Алексиевич и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:49

СМИ сообщили, что Алексей Навальный пришел в себя и смог вспомнить события до отравления. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш подтвердила эту информацию, но отметила, что материал издания преувеличен и содержит много неточностей.

Германия отправила результаты анализов Навального в организацию по запрещению химоружия. В немецком Минобороны заявили, что передавать эти данные России не планируют.

Людмила Улицкая написала письмо нобелевской лауреатке Светлане Алексиевич, недавно упрекнувшей русскую интеллигенцию в бездействии. Улицкая выказала поддержку и сочувствие белорусам, которые «не хотят больше мириться с властью очумевшего от неограниченной власти недалекого, малообразованного человека».

Лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Веронику Цепкало и Марию Колесникову номинировали на премию Сахарова. «Мы уверены, что премия должна отметить храбрых женщин, борющихся за свободу и демократию в своей стране», — рассказали во фракции Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», выдвинувшей девушек.

В России за последние сутки зарегистрировали 5363 случая коронавируса. Общее число пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 046 370.

Росприроднадзор подал в суд на «Норникель» и потребовал возместить ущерб от разлива топлива. Сумма иска составила около 148 млрд рублей.

Схиигумена Сергия, захватившего монастырь и отрицавшего пандемию коронавируса, отлучили от церкви. Причиной этого стали богослужения, которые схиигумен проводил, несмотря на лишение сана.

В Москве появится речной транспорт. Всего проложат два маршрута, по которым будут курсировать речные трамваи: от парка «Фили» до Киевского вокзала и от Новоданиловской набережной до Печатников.

На 83-м году жизни умерла актриса Дайана Ригг. Среди ее самых известных ролей — жена Джеймса Бонда в фильме «На секретной службе Ее Величества» и Оленна Тирелл в «Игре престолов».

Писатель Дмитрий Глуховский стал новым героем шоу «вДудь». Он рассказал Юрию Дудю о работе в Russia Today, Маргарите Симоньян, пропагандистах, власти и многом другом.

В Москве полицейские задержали лося, забредшего в Перово поесть яблок. Перепуганное животное пришло из Измайловского парка и несколько часов металось по округе, однако все закончилось хорошо.

Alyona Alyona представила новый клип «Сумно», посвященный женщинам, пострадавшим от насилия, а московский хип-хоп-продюсер OSA опубликовал дебютный альбом «Replexia».

Gorillaz выпустят 23 октября альбом «Strange Timez», в который войдут все треки их недавнего проекта «Song Machine». Пластинка выйдет в двух версиях: стандартной и делюкс.

В Петербурге в рамках Фестиваля уличного кино покажут короткометражные работы молодых режиссеров. Сеансы пройдут с 16 по 18 сентября на крыше гостиницы Red Stars и 19 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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