В Музеоне пройдет фестиваль «Новое кино Австрии»

В кинотеатре «Москино Музеон» с 14 по 19 сентября в девятый раз пройдет фестиваль «Новое кино Австрии». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе киносмотра.

На фестивале представят пять фильмов, которые ранее никогда не показывались в России. Среди них — мелодрама «Оскар и Лилли» о детях беженцев из Чечни, «черная комедия на грани с триллером» режиссера Петера Пайера «Повезло», драма о том, как австрийские буржуа пытаются помочь семье своего русского друга, «Революционеры (в прошлом)».

Также на киносмотре покажут масштабную экранизацию романа Германа Гессе «Нарцисс и Гольдмунд», которую организаторы фестиваля называют «броским динамичным зрелищем», и документальную ленту Эльзы Кремзер и Левина Петера о животных-космонавтах «Космические собаки».

Все фильмы программы покажут лишь один раз, кроме «Оскара и Лилли» — эта картина откроет и закроет кинофестиваль. Посмотреть расписание показов, а также купить билеты можно на сайте «Москино».

А в Петербурге с 16 по 19 сентября на Фестивале уличного кино покажут короткометражные работы молодых режиссеров — показы пройдут на крыше гостиницы Red Stars и в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова.