Александр Роднянский поддержал новые правила отбора на номинацию «Лучший фильм» премии «Оскар»

«Почему это так важно? Ответ очевиден: мир состоит не только из белых цисгендерных мужчин. Кино обязано отражать чаяния и надежды, проблемы и боли всех зрителей. А они ведь так различны сегодня…», — написал Роднянский.

Продюсер Александр Роднянский поддержал в инстаграме новые правила отбора картин на главную номинацию премии «Оскар» — «Лучший фильм», принятые Американской киноакадемией на днях. Сам Роднянский является действующим членом киноакадемии.

Он напомнил, как в 2015 году исследователи выяснили, что 92% кинорежиссеров были мужчинами, а в 86% фильмах главные роли играли белые актеры. «Десятилетиями в Голливуде взгляд белого мужчины был определяющим» , — констатирует продюсер.

Именно эти данные послужили поводом для принятия в 2016 году инициативы A2020, направленной на поддержку женщин и меньшинств в индустрии кино. Тогда кинокритики возмутились, посчитав ее капитуляцией искусства перед политкорректностью.

«Именно эту риторику можно наблюдать сейчас среди многих российских комментаторов. Вчера заглянул на Oscar.org, а там… сотни наших сограждан кроют матом (!) несчастных киноакадемиков. Как небезразличны российские гопники (а как назвать этих людей?) к искусству кино…», — посетовал Роднянский.

Американская киноакадемия утвердила новые правила накануне. Согласно им, например, в главной или важной второстепенной роли должен быть как минимум один актер, представляющий расовые или этнические меньшинства, минимум 30% актеров в третьестепенных ролях и в качестве статистов должны быть женщинами, ЛГБТ+, людьми с инвалидностью или представителями расовых и этнических меньшинств. То же самое касается съемочной группы проекта.

«Афиша Daily» разобралась в новых правилах и объяснила, почему они едва ли могут оказать какое‑то разрушительное влияние на киноиндустрию, о котором говорят российские комментаторы в интернете (о них и написал Роднянский).